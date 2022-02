La Cina investe con molte aziende in Italia ce ne parla Andrea Ottogalli Padova (Di sabato 26 febbraio 2022) Andrea Ottogalli imprenditore di Padova riceve nella propria azienda delegazione di imprenditori cinesi per siglare nuovi accordi per lo sviluppo di nuovi progetti industriali da poter sviluppare in ambito di partnership. L’imprenditore Padovano per i prossimi tre anni guiderà la cordata imprenditoriale con lo scopo di migliorare l’economia di alcune aziende territoriali. Il paese ha subito una trasformazione notevole in questi ultimi anni, ed è diventato una delle maggiori potenze economiche a livello mondiale. Se l’intenzione è quella di aprire un’azienda in Cina, bisogna tenere conto di alcuni fattori importantissimi, ma è importante essere coscienti del fatto che investire in un paese come la Cina non può che portare ad ottimi risultati. Ci ricorda ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022)imprenditore diriceve nella propria azienda delegazione di imprenditori cinesi per siglare nuovi accordi per lo sviluppo di nuovi progetti industriali da poter sviluppare in ambito di partnership. L’imprenditoreno per i prossimi tre anni guiderà la cordata imprenditoriale con lo scopo di migliorare l’economia di alcuneterritoriali. Il paese ha subito una trasformazione notevole in questi ultimi anni, ed è diventato una delle maggiori potenze economiche a livello mondiale. Se l’intenzione è quella di aprire un’azienda in, bisogna tenere conto di alcuni fattori importantissimi, ma è importante essere coscienti del fatto che investire in un paese come lanon può che portare ad ottimi risultati. Ci ricorda ...

