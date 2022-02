La battaglia di Kiev: «La Russia sta per prendere il controllo, truppe sempre più vicine alla città» (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli Stati Uniti temono che l’esercito russo stia per prendere il controllo di Kiev. Secondo quanto riporta la Cnn le truppe starebbero avvicinandosi sempre di più alla città. Intanto la difesa aerea delle forze armate ucraine ha respinto una serie di attacchi russi su Mykolaiv (Nikolaev in russo), un porto sul Mar Nero. Lo sostiene il capo dell’amministrazione statale regionale Vitaly Kim su Telegram, secondo quanto riferito dalla Ukrainska Pravda. Secondo la stessa fonte, l’aeronautica militare di Kiev ha impedito alle truppe russe di arrivare a Ochakov, una base navale poco distante. E l’ambasciata Usa in Ucraina ha avvertito i cittadini americani presenti nel Paese di individuare il rifugio più vicino. In un tweet ... Leggi su open.online (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli Stati Uniti temono che l’esercito russo stia perildi. Secondo quanto riporta la Cnn lestarebbero avvicinandosidi più. Intanto la difesa aerea delle forze armate ucraine ha respinto una serie di attacchi russi su Mykolaiv (Nikolaev in russo), un porto sul Mar Nero. Lo sostiene il capo dell’amministrazione statale regionale Vitaly Kim su Telegram, secondo quanto riferito dUkrainska Pravda. Secondo la stessa fonte, l’aeronautica militare diha impedito allerusse di arrivare a Ochakov, una base navale poco distante. E l’ambasciata Usa in Ucraina ha avvertito i cittadini americani presenti nel Paese di individuare il rifugio più vicino. In un tweet ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio'. Con queste parole il presidente ucraino Zelensky avre… - fanpage : La centrale di Chernobyl è in mano ai russi dopo un'intensa battaglia iniziata dopo i bombardamenti… - Open_gol : Il presidente dell’Ucraina rifiuta l’aiuto Usa a lasciare il paese. Intanto la battaglia di Kiev vede i russi sempr… - M_D_Ristovski : RT @Corriere: La battaglia di Kiev è iniziata, si combatte nelle strade. L’esercito ucraino: «Respinto il primo attacco». Zelensky: «Stanot… - ItalyMattyBRaps : RT @Agenzia_Ansa: 'La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio'. Con queste parole il presidente ucraino Zelensky avrebbe ri… -