Kulusevski da impazzire con il Tottenham: il gol contro il Leeds è uno spettacolo [VIDEO] (Di sabato 26 febbraio 2022) Primo tempo di altissimo livello per il Tottenham, la squadra di Antonio Conte sta dominando in lungo ed in largo contro il Leeds. Un grande protagonista è stato, ancora una volta, Kulusevski. La compagine di Antonio Conte è reduce da un periodo altalenante e non può permettersi altri passi falsi. Avvio di partita super del Tottenham che si è portato subito in doppio vantaggio con i gol di Doherty e Kulusevski. L’ex Juventus è in grande spolvero, dopo l’ottima partita contro il Manchester City si sta confermando ancora in trasferta. Il gol del raddoppio è una meraviglia. Kulusevski is such an impactful signing. pic.twitter.com/tDroDem2PS — snehaaa (@sneharants) February 26, 2022 L'articolo Kulusevski da impazzire ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 febbraio 2022) Primo tempo di altissimo livello per il, la squadra di Antonio Conte sta dominando in lungo ed in largoil. Un grande protagonista è stato, ancora una volta,. La compagine di Antonio Conte è reduce da un periodo altalenante e non può permettersi altri passi falsi. Avvio di partita super delche si è portato subito in doppio vantaggio con i gol di Doherty e. L’ex Juventus è in grande spolvero, dopo l’ottima partitail Manchester City si sta confermando ancora in trasferta. Il gol del raddoppio è una meraviglia.is such an impactful signing. pic.twitter.com/tDroDem2PS — snehaaa (@sneharants) February 26, 2022 L'articoloda...

