Kira, l’ex manager di Amazon che imbraccia le armi contro la Russia: “Spariamo per proteggere il Paese e ciò che amiamo” (Di sabato 26 febbraio 2022) Rudik, 36 anni, faceva parte del Parlamento ucraino ma in questi giorni, come tanti suoi concittadini, ha deciso di armarsi: «Ci siamo sempre chiesti quale sarebbe stata la forza che avrebbe fermato Putin. Pensavano che sarebbe stata una coalizione di grandi Paesi, invece eravamo noi» Leggi su lastampa (Di sabato 26 febbraio 2022) Rudik, 36 anni, faceva parte del Parlamento ucraino ma in questi giorni, come tanti suoi concittadini, ha deciso di armarsi: «Ci siamo sempre chiesti quale sarebbe stata la forza che avrebbe fermato Putin. Pensavano che sarebbe stata una coalizione di grandi Paesi, invece eravamo noi»

