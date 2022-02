Kiev | salumaio di Martina Franca | “bisogna fermare” “quella persona” Intervista in diretta tv a Paolo Chiafele

(Di sabato 26 febbraio 2022)diresidente a, è ormai un riferimento per i media italiani.to dalla trasmissione di Raiuno “Italia sì” ha fatto il punto della situazione. Ha usato parole durissime nei confronti di Putin pur non volendolo “neanche nominare” ed ha detto che l’Ucraina ha bisogno di sostegno, “”. Sostegno che, chiede agli italiani, si deve manifestare anche nel nostro Paese in senso solidale con la comunità ucraina. L'articolodi: “” “”

Forse è l'ultimo collegamento via internet, dice Paolo Chiafele all'intervisratore Rai. Le scorte di viveri, fatte nei giorni scorsi, stanno per terminare. Secondo le indicazioni dell'ambasciata ...Questa la drammatica testimonianza dadi Paolo Chiafele, mastrodi Martina Franca tra i più noti in Ucraina per la qualità dei prodotti che propone. L'orso russo è passato dalle minacce ...«A breve credo che interromperanno l’erogazione di energia elettrica. Ho avvertito distintamente diverse esplosioni e un forte odore di polvere da sparo. La gente ha paura e sta scappando dalla città: ...Paolo Chiafele, quarantaseienne, si è trasferito nell'est Europa nel 2016 e vende i suoi prodotti in una nota catena di supermercati: "Nel ...