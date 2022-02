Kiev resiste all’assalto russo, bombardato un palazzo civile. Zelensky sente Macron e von der Leyen: “Armi in arrivo” (Di sabato 26 febbraio 2022) resiste Kiev, sotto assedio, accerchiata: la città non sarebbe caduta in mano ai russi, come confermano fonti stampa e ufficiali. Continuano i bombardamenti sulla capitale, mentre i russi avanzano a est, ma rallenta al terzo giorno di guerra l’invasione lanciata da Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito il premier francese Emmanuel Macron che, secondo Zelensky, gli avrebbe assicurato l’arrivo di Armi ed equipaggiamento per resistere all’assalto russo. Kiev sotto assedio resta in mano ucraina: bombardato un palazzo civile Le forze di resistenza ucraine hanno continuato a difendere la capitale durante ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 febbraio 2022), sotto assedio, accerchiata: la città non sarebbe caduta in mano ai russi, come confermano fonti stampa e ufficiali. Continuano i bombardamenti sulla capitale, mentre i russi avanzano a est, ma rallenta al terzo giorno di guerra l’invasione lanciata da Vladimir Putin. Il presidente ucraino Volodymyrha sentito il premier francese Emmanuelche, secondo, gli avrebbe assicurato l’died equipaggiamento perresotto assedio resta in mano ucraina:unLe forze dinza ucraine hanno continuato a difendere la capitale durante ...

