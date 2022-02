Kiev | palazzo sventrato da un missile Zelensky al suo popolo | “Non deponete le armi”

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Kiev colpito da un missile un palazzo residenziale. Secondo il Guardian, i vigili del fuoco hanno aiutato. Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Ambasciata italiana a Kiev è aperta e pienamente operativa e mantiene i rapporti con le autorità. Agenzia_Ansa : UCRAINA | Palazzo colpito da un missile, il momento dell'impatto. Il sindaco di Kiev pubblica le immagini sul suo profilo.

Il sindaco diVitaliy Klitschko ha condiviso un video che mostra il momento in cui unresidenziale della città viene colpito da un razzo . Secondo le autorità ucraine si tratta di un missile russo. In ...Prosegue la guerra in Ucraina. L'ultimo attacco russo ain un video pubblicato dal quotidiano britannico "The Guardian" che mostra il momento dell'esplosione di un appartamento delresidenziale della capitale ucraina, colpito da un missile. Le ...La guerra in Ucraina non si ferma, con il presidente ucraino Zelensky che si appella al popolo affinché non deponga le armi e difenda Kiev. Lo fa su Twitter, dicendo di aver ricevuto rassicurazioni su ...Poche ore di calma hanno interrotto la battaglia di Kiev. Dall'alba il rumore delle armi è ripreso. Esplosioni e attacchi sono raccontati dall'agenzia Interfax che conferma i "combattimenti nelle stra ...