Kiev | i due ucraini si sposano e poi si arruolano | “Forse moriremo | volevamo solo stare insieme”

(Di sabato 26 febbraio 2022) “Finché morte non ci separi”. Avevano programmato il matrimonio per il 6 maggio, ma non c’era tempo da perdere. Dopo l’invasione russa in Ucraina, Yaryna Arieva e Sviatoslav Fursi, due ragazzidi 21 e 24 anni, hanno deciso di sposarsi subito. E appena finite le nozze, i due hanno preso due kalashnikov per andare a combattere e difendere la loro Ucraina. Il matrimonio di Yaryna Arieva e Sviatoslav Fursi a(Foto Cnn) La storia è raccontata dalla Cnn. Yaryna, 21 anni, ha conosciuto nel 2019 Sviatoslav, 24 anni, durante una protesta a. Dopo tre anni di fidanzamento e con la situazione in Ucraina che andava via via peggiorando, la coppia ha deciso di non perdere altro tempo e sposarsi. I due avevano programmato il matrimonio per il prossimo 6 maggio e volevano festeggiare le nozze in un ristorante con una “terrazza ...