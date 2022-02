Kiev denuncia la Russia | ' Tre bambini morti sotto le bombe di Mosca'

(Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in Ucraina è scattata dopo l'attacco militare dei russi ae sembrerebbe che tresono rimasti uccisi. Oltre 3500 soldati russi coinvolti nell'invasione dell'Ucraina sarebbero ...

Così è falso il video di una caccia russo abbattuto nei cieli di; vera quella dell'ex ... Laè arrivata, ieri, dalla redazione "fact - checking" della Bbc che ha verificato l'attendibilità ...La guerra in Ucraina è scattata dopo l'attacco militare dei russi ae sembrerebbe che tre bambini sono rimasti uccisi. Oltre 3500 soldati russi coinvolti nell'invasione dell'Ucraina sarebbero stati uccisi, altri 200 fatti prigionieri. A riferire il bilancio sono ...Il presidente Zelensky rifiuta l’aiuto americano per lasciare il paese: “Mi servono munizioni, non un passaggio” ...Da parte loro le autorità ucraine hanno sostenuto di aver ucciso 3.500 soldati russi e di averne fatti prigionieri 200 ...