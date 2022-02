Kiev apre una linea telefonica per le madri dei soldati russi: «Fateli tornare a casa, Mosca si ritiri» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Ucraina punta sulle madri e sui familiari dei soldati russi per alimentare il malcontento nei confronti dell’invasione e usarlo a proprio vantaggio in un conflitto in cui propaganda e componente psicologica hanno un ruolo non secondario. E lo fa con una mossa spiazzante: aprire una linea telefonica che consente ai russi di avere informazioni sulla sorte dei propri cari mandati al fronte, spesso – come emerge da testimonianze locali – senza che sapessero davvero cosa andavano a fare. Il programma si chiamerà “Torna vivo dall’Ucraina” e consiste, appunto, in un numero telefonico dedicato che il ministero della Difesa di Kiev si prepara ad aprire nelle prossime ore. Kiev lancia il programma “Torna vivo dall’Ucraina” Attraverso questo collegamento ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Ucraina punta sullee sui familiari deiper alimentare il malcontento nei confronti dell’invasione e usarlo a proprio vantaggio in un conflitto in cui propaganda e componente psicologica hanno un ruolo non secondario. E lo fa con una mossa spiazzante: aprire unache consente aidi avere informazioni sulla sorte dei propri cari mandati al fronte, spesso – come emerge da testimonianze locali – senza che sapessero davvero cosa andavano a fare. Il programma si chiamerà “Torna vivo dall’Ucraina” e consiste, appunto, in un numero telefonico dedicato che il ministero della Difesa disi prepara ad aprire nelle prossime ore.lancia il programma “Torna vivo dall’Ucraina” Attraverso questo collegamento ...

Advertising

gparagone : Giornata che si apre così.... #UkraineCrisis #Kiev ???? - ???? - SecolodItalia1 : Kiev apre una linea telefonica per le madri dei soldati russi: «Fateli tornare a casa, Mosca si ritiri»… - DiegoNatoli2 : RT @PMO_W: La totale falsificazione della realtà nel mondo libero e democratico. Il TG1 apre con i civili nei rifugi di Mariupol. Per un gi… - DessiSelvaggia : RT @PMO_W: La totale falsificazione della realtà nel mondo libero e democratico. Il TG1 apre con i civili nei rifugi di Mariupol. Per un gi… - EmLoveBioPLANET : RT @PMO_W: La totale falsificazione della realtà nel mondo libero e democratico. Il TG1 apre con i civili nei rifugi di Mariupol. Per un gi… -