Kate Middleton regina di stile, I suoi jeans preferiti costano solo 80 euro. Ecco dove trovarli subito, bellissimi ed esaltano il fisico (Di sabato 26 febbraio 2022) Kate Middleton è diventata famosa per il riciclo di abiti già indossati e sta dimostrando da sola che non c’è assolutamente nulla di sbagliato in una ripetizione di outfit. Riciclare i capi del suo guardaroba non solo è più sostenibile e più facilmente riconoscibile, ma ci aiuta anche a determinare quali potrebbero essere i capi fondamentali nell’armadio della Duchessa di Cambridge. Grazie al suo ultimo riciclo, in particolare, potremmo aver scoperto il suo paio di blue jeans preferito. Lo stile viene da Other Stories ed è ironicamente soprannominato Favorite Cut Jeand. Kate Middleton li ha indossati in occasione della sua partecipazione a un popolare programma britannico per bambini, andato in onda il 13 febbraio. La futura regina d’Inghilterra si è ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022)è diventata famosa per il riciclo di abiti già indossati e sta dimostrando da sola che non c’è assolutamente nulla di sbagliato in una ripetizione di outfit. Riciclare i capi del suo guardaroba nonè più sostenibile e più facilmente riconoscibile, ma ci aiuta anche a determinare quali potrebbero essere i capi fondamentali nell’armadio della Duchessa di Cambridge. Grazie al suo ultimo riciclo, in particolare, potremmo aver scoperto il suo paio di bluepreferito. Loviene da Other Stories ed è ironicamente soprannominato Favorite Cut Jeand.li ha indossati in occasione della sua partecipazione a un popolare programma britannico per bambini, andato in onda il 13 febbraio. La futurad’Inghilterra si è ...

Advertising

vogue_italia : 15 scatti che provano che Kate Middleton è umana come noi ?? Qui in versione 'boscaiola' in Danimarca… - 10agapanthus : RT @vogue_italia: 15 scatti che provano che Kate Middleton è umana come noi ?? Qui in versione 'boscaiola' in Danimarca - Cosmopolitan_IT : La storia del party per i 21 anni di Kate Middleton tra drammi, amicizie saltate e storie d'amore - Cosmopolitan_IT : La storia del party per i 21 anni di Kate Middleton tra drammi, amicizie saltate e storie d'amore - Tempo59 : RT @vogue_italia: 15 scatti che provano che Kate Middleton è umana come noi ?? Qui in versione 'boscaiola' in Danimarca -