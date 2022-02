Kamala Harris e le dichiarazioni strategiche sull’Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) La Vice di Biden, Kamala Harris, strappa applausi al suo discorso a Monaco. Ma dietro le sue parole si cela molto altro. Nel giorno del vertice tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, iniziato in tarda mattinata, la guerra tra Ucraina e Russia ormai è realtà. Una guerra che, però, rischia di esplodere in tutta Europa. Almeno questo è quanto ha sostenuto Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, nel corso di un briefing con la stampa organizzato ai margini della conferenza sulla Sicurezza che si sta tenendo a Monaco. Le dichiarazioni di Kamala Harris Secondo la Harris, “l’Europa è sull’orlo di una possibile guerra“. Dunque ha aggiunto: “Questa è un’alleanza di nazioni in cui ognuna ha le proprie priorità e le proprie preoccupazioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) La Vice di Biden,, strappa applausi al suo discorso a Monaco. Ma dietro le sue parole si cela molto altro. Nel giorno del vertice tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, iniziato in tarda mattinata, la guerra tra Ucraina e Russia ormai è realtà. Una guerra che, però, rischia di esplodere in tutta Europa. Almeno questo è quanto ha sostenuto, vicepresidente degli Stati Uniti, nel corso di un briefing con la stampa organizzato ai margini della conferenza sulla Sicurezza che si sta tenendo a Monaco. LediSecondo la, “l’Europa è sull’orlo di una possibile guerra“. Dunque ha aggiunto: “Questa è un’alleanza di nazioni in cui ognuna ha le proprie priorità e le proprie preoccupazioni ...

