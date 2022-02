Juventus | tentativo di anticipo per il colpo dal Real Madrid | contatti in corso

(Di sabato 26 febbraio 2022) Laè al lavoro per mettere a segno unimportante dal: avviati i, ma c’è una folta concorrenza Tanti impegni per lain questa… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Lacasellaandre1 : È francamente imbarazzante l'atteggiamento della classe arbitrale nei confronti del Milan dopo l'errore contro lo S… - Campanelli11 : @Alex_Tatone @gmallamaci @juventibus Cancellare un tentativo di cambiamento dopo un solo anno, perché questo è succ… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus tentativo

Calciomercatonews.com

A prevalere ad ogni modo sono state finora le difese, capaci di spegnere qualsiasi...cosa accadrà nella ripresa! (aggiornamento di Chiara Ferrara) Probabili formazioni Empoli/ Quote,......categorico di chiudere in maniera definitiva il discorso Champions League e magari ildi ... visti i 7 punti di vantaggio sullaed i 10 sull'Atalanta (che ha però una partita in meno).La Juventus è al lavoro per mettere a segno un colpo importante dal Real Madrid: avviati i contatti, ma c'è una folta concorrenza ...Si chiude sicuramente non con il risultato voluto dai bianconeri il Derby d’Italia Primavera, valevole per la quarta giornata del girone ...