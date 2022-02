Juventus, nuova tegola per Allegri: salta la Champions League (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News L'Empoli rimane alla finestra in vista dell'infortunio di Mehdi Zakaria. Il centrocampista della Juventus, uscito nel secondo tempo di Juve-Ajax, è in forte dubbio per la sfida contro gli azzurri.? Nuove tessere per Juventus e Massimiliano Allegri. Un giocatore con un infortunio muscolare ha lasciato la partita contro l'Empoli in anticipo e rischia di saltare il ritorno al Villarreal, visti i tempi di recupero di due o tre settimane. Scopri l'entità e il tempo di recupero di questo problema fisico. Non è stata certo una sensazione positiva, ma non volevamo aspettare un test per fare una diagnosi completa. I problemi fisici di Zakaria sono accaduti all'età di 35 anni in casa Empoli-Juventus. Il giocatore svizzero ha riportato un forte dolore al muscolo adduttore sinistro, che ha subito ... Leggi su goalnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News L'Empoli rimane alla finestra in vista dell'infortunio di Mehdi Zakaria. Il centrocampista della, uscito nel secondo tempo di Juve-Ajax, è in forte dubbio per la sfida contro gli azzurri.? Nuove tessere pere Massimiliano. Un giocatore con un infortunio muscolare ha lasciato la partita contro l'Empoli in anticipo e rischia dire il ritorno al Villarreal, visti i tempi di recupero di due o tre settimane. Scopri l'entità e il tempo di recupero di questo problema fisico. Non è stata certo una sensazione positiva, ma non volevamo aspettare un test per fare una diagnosi completa. I problemi fisici di Zakaria sono accaduti all'età di 35 anni in casa Empoli-. Il giocatore svizzero ha riportato un forte dolore al muscolo adduttore sinistro, che ha subito ...

Advertising

capuanogio : ?? Secondo #TheTelegraph, martedì #Agnelli lancerà a nome di #Juventus, #RealMadrid e #Barcellona una nuova formula… - GiovaAlbanese : In attesa di comprendere meglio le condizioni di Paulo #Dybala, Max #Allegri si copre richiamando in prima squadra… - Swollenbee : Amazon girerà una nuova serie sulla Juve: 'Ne resterà solo uno' #Juventus #infortuni #jmedical - panzaantonio61 : RT @diego7007793678: Il cartonato prescritto, che sperava in una nuova retrocessione della Juventus adesso cosa farà?? - diego7007793678 : Il cartonato prescritto, che sperava in una nuova retrocessione della Juventus adesso cosa farà?? -