Juventus: che colpo da Madrid, è pronto a firmare (Di sabato 26 febbraio 2022) Goal News Il classe '95 Jan Oblak è considerato uno dei migliori portieri al mondo. Secondo Sky Sport, la Juventus avrebbe formulato un'offerta da 75 milioni di euro per il numero uno dell'Atletico Madrid.? Dopo più di 8 anni, il giocatore che sta per lasciare la Spagna e il Real Madrid per approdare alla Juventus è pronto a cambiare maglia. La Spagna, infatti, ha le ultime notizie sul passaggio di Oblak alla Juventus. Il famoso portiere sloveno, considerato uno dei suoi ruoli migliori in tutta Europa, potrebbe venire in Italia per una nuova avventura. Dopo Szczesny, la Juventus potrebbe acquistare Oblak dall'Atletico Madrid. Il contratto del giocatore scade nel 2023, quindi il suo addio estivo potrebbe essere molto inferiore alla clausola da 100 ...

