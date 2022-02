Juventus | Barcellona e Real Madrid rilanciano la Superlega | il piano

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il progettonon è stato ancora accantonato, ufficialmentenon sono mai uscite. Marcia indietro l’hanno fatta i club inglesi, ma anche l’Inter ed il Milan, mentre questi tre club sono rimasti ufficialmente nel progetto. Sia la Uefa che la Figc di Gravina avevano promesso pesanti sanzioni, ma alla fine non è accaduto assolutamente niente. Ora secondo il quotidiano inglese Telegraph,sono pronti a rilanciare il progetto, ma eliminando alcune criticità rispetto al programma iniziale. A presentare il nuovodi azione dellasarà Andrea Agnelli che ne parlerà al FT Business of Football ...

Il progetto Superlega non è stato ancora accantonato, ufficialmente Juventus, Real Madrid e Barcellona non sono mai uscite. Marcia indietro l'hanno fatta i club inglesi, ma anche l'Inter ed il Milan, ...Stiamo parlando ovviamente di Barcellona, Juventus e Real Madrid, i cui presidenti, uniti dalla volontà di combattere e rovesciare le attuali linee guida del massimo ente calcistico guidato da ...