Advertising

capuanogio : Al momento dell'espulsione #Mourinho ha urlato verso #Pairetto: 'Ti hanno mandato apposta... ti ha mandato la #Juve… - _Morik92_ : Un passo in avanti (Bergamo), cinque passi indietro (stasera). La #Juve di #Vlahovic e #Zakaria è tornata quella sc… - cmdotcom : #Juve, sotto pressione #Vlahovic si esalta: numeri da predestinato per Dusan. E ora sfida la #Fiorentina… - Marco91426982 : @Nerazzurroo1908 @pisto_gol Se non vinci mica è colpa della Juve piangina interista!!! Lo perdete perché piangete c… - FcInterNewsit : Juve Primavera, Bonatti: 'L'errore di Cerri pesa. L'Inter pazientava sotto la linea della palla' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sotto

Empoli - Juventus mancano due rigori ai toscani. L'arbitraggio di Maresca è stato molto discusso.accusa anche l'operato del Var Valeri che non ha segnalato quanto accaduto sul campo. Secondo molti addetti ai lavori il rigore per fallo di Rabiot su Zurkowski era netto.... il punteggio non cambia. LE ULTIME NOTIZIE Flash Serie A: Empoli -2 - 3, doppietta di ...assedio eattacco delle forze russe. Una cronaca di questa... Read More Sport Genoa - ...La Juventus vince a Empoli con la prima doppietta in bianconero di Vlahovic. Sì, adesso Ronaldo è veramente solo un ricordo ...Un maestoso Dusan Vlahovic conduce alla vittoria la Juventus a Empoli. Per lui prima doppietta in bianconero e senza dubbio un decisivo passo avanti per prendere definitivamente la leadership della sq ...