Juve con il brivido | successo pesante ad Empoli 3-2

(Di sabato 26 febbraio 2022) AGI - Dopo due pareggi consecutivi lantus torna a vincere espugnando il Castellani diper 3-2. Decisiva la doppietta di Vlahovic, che sale a quota 20 gol in campionato superando Immobile, e il sigillo di Kean; inutili invece le fiammate azzurre di Zurkowski e La Mantia. Con questi 3 punti la squadra di Max Allegri si porta a -7 dal Milan capolista, ravvivando incredibilmente le proprie possibilità di scudetto. Decima gara senza successi invece per la squadra di Andreazzoli. Partono meglio i bianconeri e al 7' sfiorano subito il vantaggio con Zakaria che, servito da Vlahovic dopo aver condotto un contropiede, si lascia murare da un provvidenziale Vicario. Poco più tardi ci prova lo stesso Vlahovic con un diagonale mancino dal limite (fuori di poco), ma l'1-0ntino arriva al 32' grazie al colpo di testa di Kean su ...

Non ero abituato a questa pressione, mala testa giusta,la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. Tutti mi stanno aiutando. Scudetto? Andiamo partita per partita.la ...Prima dell'intervallo ci pensa il solito Vlahovic a rimettere le cose a posto per la, ricevendo da Cuadrado e firmando il 2 - 1 dopo aver messo a sedere portiere e difensoreuna splendida ...Gli è bastato poco, pochissimo, per prendersi la Juve. Che se ora può sognare qualcosa in più del quarto posto lo deve soprattutto a lui. Dusan Vlahovic è esattamente tutto ciò che mancava alla ...Il serbo spinge i bianconeri a -7 dal Milan capolista. Di Kean l'altra gol juventino, mentre agli azzurri non bastano le reti di Zurkowski e di La Mantia ...