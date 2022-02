Juve | Arthur | 'Con l'Empoli partita fondamentale | ecco cosa dobbiamo fare per vincere'

Advertising

juve_magazine : JUVENTUS - Arthur: 'Gara fondamentale con l'Empoli, dobbiamo vincere' - junews24com : Arthur a JTV: «Gara fondamentale, vogliamo ritrovare entusiasmo» - - albgili73 : @ClaudioZuliani Locatelli immagino si stia pentenedo della scelta di venire alla Juve.Compriamo i centrocampisti ma… - gilnar76 : Empoli Juve, risolto il ballottaggio Arthur Locatelli: la scelta di Allegri #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Empoli Juve, risolto il ballottaggio Arthur Locatelli: la scelta di Allegri - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Arthur

... si giocherà allo stadio Castellani alle ore 18 e sarà trasmesso in esclusiva da Empoli -, ... JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Zakaria,, ...Juventus (3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Cuadrado, Zakaria,, Locatelli, De Sciglio; Vlahovic, Morata SASSUOLO - FIORENTINA stasera ore 20.45 Sassuolo (4 - 3 - 3): Consigli; ...Arthur, centrocampista della Juventus, prima della sfida contro l'Empoli è intervenuto al microfono di JTV: "E' una partita fondamentale per noi, dobbiamo vincere anche per aumentare la fiducia e l'en ...I bianconeri guidati da Allegri impegnati contro i toscani di Andreazzoli, per la 27esima giornata di campionato ...