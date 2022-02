Juve, ancora un infortunio: Zakaria si fa male a Empoli (Di sabato 26 febbraio 2022) ancora un infortunio in casa Juve : Denis Zakaria è stato costretto a lasciare il campo a una decina di minuti dalla fine del primo tempo probabilmente per un fastidio all'adduttore. Allegri è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 febbraio 2022)unin casa: Denisè stato costretto a lasciare il campo a una decina di minuti dalla fine del primo tempo probabilmente per un fastidio all'adduttore. Allegri è stato ...

Advertising

_Morik92_ : Questione rinnovi in casa #Juve: - Per #Dybala si attende arrivo #Antun ai primi di marzo. - Per #Cuadrado resta… - JuventusFCYouth : 88' | PECORINOOOOOOO, 2-2!!!!! PAREGGIO JUVE SUL FINALE! ANCORA DI TESTA. CUDRIG COLPISCE LA TRAVERSA, PECORINO L… - fcterni : #qsvs l'Empoli s'impegna solo contro l'Inter da sempre...e dunque non guardero' questa partita ... e di fatti sta g… - BWhiteblack : @GiovaAlbanese la Juve ha un serio problema coi preparatori atletici che ancora non riesce a risolvere...sempre sta… - Assodispada : RT @Boboj29: Vlahovic a Firenze non solo non lo farei giocare ma non lo convocherei nemmeno e questo lo direi gia' questa sera al termine d… -