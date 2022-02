Judo | la Federazione Internazionale annuncia la cancellazione del Grand Slam russo a Kazan

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ladi(IJF) hato ufficialmente ladeldi2022, inizialmente in programma da venerdì 20 a domenica 22 maggio. La causa di questa decisione è legata chiaramente all’invasione russa dell’Ucraina attualmente in corso. “Siamo rattristati dall’attuale situazione, frutto di un dialogo inefficiente a livello. Noi, la comunità sportiva, dobbiamo rimanere uniti e forti, sostenerci a vicenda e sostenere i nostri valori universali, al fine di promuovere sempre la pace e l’amicizia, l’armonia e l’unità“, si legge nel comunicato dell’IJF. “La famiglia delspera che l’attuale agitazione possa essere risolta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Judo Federazione

OA Sport

... il 15° posto assoluto, referita all'anno 2021, ed è stato decretato dalla graduatoria pubblicata, proprio in questa settimana, dallaItalianaLotta Karate Arti Marziali. Tra i ...Sedici sono i Presidenti diin corsa per i tre posti disponibili in seno all'Esecutivo ... Sergio Michelotti (Ippica), Stefano Valentino Piva (Tennistavolo), Giuseppe Ragini (- Lotta), ...La Federazione Internazionale di Judo (IJF) ha annunciato ufficialmente la cancellazione del Grand Slam di Kazan 2022, inizialmente in programma da venerdì 20 a domenica 22 maggio. La causa di questa ...Un risultato stupefacente è stato ottenuto dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, per l’ottimo posizionamento raggiunto nella classifica Nazionale generare, il 15° posto assoluto, referita all’a ...