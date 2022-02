Jessica Selassié, Sophie e la catena di salvataggio: ecco cosa è emerso (VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) Jessica Selassié e Sophie Codegoni si confrontano strategicamente su una possibile catena di salvataggio: ecco cosa è emerso Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 6 le due gieffine Jessica Selassié e Sophie Codegoni si sono confrontate riguardo la prossima puntata. Nella Casa più spiata d’Italia dopo aver affrontato vari scontri nell’ultima diretta, i coinquilini si sono riappacificanti in vista della finale che si terrà lunedì 14 marzo. Intanto lunedì 28 febbraio andrà in onda una nuova puntata del GFVIP che vede in nomination Miriana, Antonio e Nathaly. La princess Jessica e la modella Sophie sul divano della Casa hanno ipotizzato un’ipotetica ... Leggi su 361magazine (Di sabato 26 febbraio 2022)Codegoni si confrontano strategicamente su una possibilediNelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 6 le due gieffineCodegoni si sono confrontate riguardo la prossima puntata. Nella Casa più spiata d’Italia dopo aver affrontato vari scontri nell’ultima diretta, i coinquilini si sono riappacificanti in vista della finale che si terrà lunedì 14 marzo. Intanto lunedì 28 febbraio andrà in onda una nuova puntata del GFVIP che vede in nomination Miriana, Antonio e Nathaly. La princesse la modellasul divano della Casa hanno ipotizzato un’ipotetica ...

