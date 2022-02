Iv | Renzi lavora a centro e ‘chiama’ Letta

Leggi su italiasera

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – C’è l’Ucraina ovviamente in gran parte della relazione con cui stamattina Matteoha aperto la sesta assemblea nazionale di Iv, a due passi da piazza di Spagna. Stessa sala in cui venne deciso il nome di Sergio Mattarella per la presidenza della Repubblica ai tempi in cui il leader di Italia Viva, era premier e segretario del Pd. Ed è proprio il Partito democratico che torna, più volte, nella parte di politica interna dell’intervento di. Come interlocutore, con toni sempre ‘sfidanti’ ma diversi rispetto al passato. Il leader Iv spiega ai suoi riuniti in assemblea che la strada da battere è quella della costruzione di uno spazio di ‘’, uno “spazio riformista”. Sorvola sulle modalità, sulla litigiosità dei vari leader che lo affollano, compresa quella con Carlo Calenda (che pure definisce affetto dalla ...