Itinerario di eros e psyché dall’Ilisso al lido di Venezia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Una delle distinzioni primarie che le società tradizionali riconoscono nei luoghi è quella tra sacro e profano. Per la sensibilità religiosa dei greci, questa sacralità appartiene già a certi spazi, in virtù di una loro prerogativa del tutto naturale. Il fluire del fiume e della fresca sorgente, la distesa di un prato verdeggiante e un albero ombroso sono il segno di un paesaggio abitato dalle divinità, ben prima che i loro devoti mortali vi innalzino altari e santuari. È proprio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

