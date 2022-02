Italian Uppercut #165 Dream Pro Wrestling Debut Show Report

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con ildel primissimo evento della Promotion campanaPRO-, andato in scena lo scorso 19 Febbraio al Teatro Umberto, di Nola (NA), raccontato per l’occasione dal nostro Alessandro Lizza. L’evento si è aperto con il fondatore della federazione, il “Dangerous Prince” Max Peach, originario proprio di Nola, che ha rotto il ghiaccio raccontando le origini di questa nuova promotion, e innanzitutto ringraziando ed invitando sul ring (situato sul palco del teatro) Andrea Tagliabue, il primo introdotto nella personale Hall Of Fame dellaPro per meriti riconosciutigli dalla federazione per aver creato un nuovo corso di eventi nelo.Ad aprire le danze nel ...