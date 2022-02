Italia Viva, Renzi spiega la linea in assemblea: vuole costruire un centro vero. E manda messaggi al Pd: “Vorrà stare con noi o no?” (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Ucraina, la politica Italiana, il centro che vuole creare e il Pd da che parte vuol stare. Dalla situazione internazionale a quella stra-locale, Matteo Renzi ha toccato vari punti nella sua relazione che ha dato il via alla sesta assemblea nazionale di Italia Viva. L’appuntamento si è tenuto a Roma, a due passi da piazza di Spagna, nello stesso luogo in cui ufficializzò il nome di Mattarella come presidente della Repubblica quando rivestiva la carica di premier e segretario del Pd. Da allora ad oggi il suo mondo è completamente cambiato. In peggio. Ma Renzi non se ne cura. E ragiona. E manda messaggi. Innanzitutto al sue ex partito. Del resto è proprio il Pd che torna, più volte, nella parte di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Ucraina, la politicana, ilchecreare e il Pd da che parte vuol. Dalla situazione internazionale a quella stra-locale, Matteoha toccato vari punti nella sua relazione che ha dato il via alla sestanazionale di. L’appuntamento si è tenuto a Roma, a due passi da piazza di Spagna, nello stesso luogo in cui ufficializzò il nome di Mattarella come presidente della Repubblica quando rivestiva la carica di premier e segretario del Pd. Da allora ad oggi il suo mondo è completamente cambiato. In peggio. Manon se ne cura. E ragiona. E. Innanzitutto al sue ex partito. Del resto è proprio il Pd che torna, più volte, nella parte di ...

