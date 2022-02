"Italia già sotto attacco russo". Ospedali, banche e acquedotti: come ci possono mettere in ginocchio (Di sabato 26 febbraio 2022) C'è un'altra guerra che la Russia sta lanciando e che le telecamere di tutto il mondo non possono raccontare. E' quella fatta tramite computer, con cyber-attaacchi potenzialmente diretti a obiettivi privati o pubblici. La Russia, su questo, si contende il primato mondiale con la Cina. Lo ha già fatto in passato. Con danni incalcolabili. E, come si è visto in passato, non si ferma davanti a nulla. E' questo il grande pericolo di cui, da giorni, si parla ai vertici dell'intelligence del nostro Paese e nelle riunioni ormai “di guerra” che Mario Draghi costantemente tiene con vertici militari e della sicurezza nazionale. Lo ha confermato, in una intervista al Giornale, il sottosegretario alla Difesa di Forza Italia Giorgio Mulè: il rischio di cyber-attacchi russi all'Italia, ha detto, è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) C'è un'altra guerra che la Russia sta lanciando e che le telecamere di tutto il mondo nonraccontare. E' quella fatta tramite computer, con cyber-attaacchi potenzialmente diretti a obiettivi privati o pubblici. La Russia, su questo, si contende il primato mondiale con la Cina. Lo ha già fatto in passato. Con danni incalcolabili. E,si è visto in passato, non si ferma davanti a nulla. E' questo il grande pericolo di cui, da giorni, si parla ai vertici dell'intelligence del nostro Paese e nelle riunioni ormai “di guerra” che Mario Draghi costantemente tiene con vertici militari e della sicurezza nazionale. Lo ha confermato, in una intervista al Giornale, ilsegretario alla Difesa di ForzaGiorgio Mulè: il rischio di cyber-attacchi russi all', ha detto, è un ...

