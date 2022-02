Italia, è successo durante la veglia: “E’ drammatico” (Di domenica 27 febbraio 2022) Le immagini dei bombardamenti in corso sono arrivate in diretta sui cellulari da parenti ed amici in Ucraina. Un momento drammatico che ha caratterizzato la veglia organizzata a Somma Vesuviana che ha raccolto in piazza la comunità ucraina del territorio ma anche tanti cittadini del posto. Nella cittadina del Napoletano vivono 462 persone provenienti dall'Ucraina. durante le preghiere ed i canti sono arrivati sui cellulari di giovani ma anche di persone anziane, immagini inviate loro da figli, amici e parenti dei bombardamenti in corso in più punti dell'Ucraina e non solo a Kiev. Drammatica anche la testimonianza di una donna giunta da poco a Somma Vesuviana e che purtroppo ha la figlia bloccata ai confini tra Ucraina e Polonia. "Tutta la comunità di Somma Vesuviana - sottolinea il sindaco, Salvatore Di Sarno - è unita in ... Leggi su howtodofor (Di domenica 27 febbraio 2022) Le immagini dei bombardamenti in corso sono arrivate in diretta sui cellulari da parenti ed amici in Ucraina. Un momentoche ha caratterizzato laorganizzata a Somma Vesuviana che ha raccolto in piazza la comunità ucraina del territorio ma anche tanti cittadini del posto. Nella cittadina del Napoletano vivono 462 persone provenienti dall'Ucraina.le preghiere ed i canti sono arrivati sui cellulari di giovani ma anche di persone anziane, immagini inviate loro da figli, amici e parenti dei bombardamenti in corso in più punti dell'Ucraina e non solo a Kiev. Drammatica anche la testimonianza di una donna giunta da poco a Somma Vesuviana e che purtroppo ha la figlia bloccata ai confini tra Ucraina e Polonia. "Tutta la comunità di Somma Vesuviana - sottolinea il sindaco, Salvatore Di Sarno - è unita in ...

