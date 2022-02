Isola dei famosi 2022 | Patrizia Rossetti diretta | “Ho detto no a Ilary Blasi perchè …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 26 febbraio 2022) L‘deista per arrivare, manca meno di un mese effettivamente all’inizio del reality di casa Mediaset. Ebbene, sembra che proprio in queste ore siano state diffuse delle notizie riguardo il reality in questione. Ad oggi, non sappiamo effettivamente chi farà parte del cast del reality, eppure cominciano ad arrivare delle indiscrezioni al riguardo. Nelle scorse ore un probabile concorrente sembra aver comunicato che non sbarcherà in Honduras. Si tratta di Alex Nuccetelli, l’ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia Nuccetelli.Ma non è il solo, visto che è arrivata un’altra indiscrezione su. Ebbene, la conduttrice sembra non farà parte del cast del reality.dei...