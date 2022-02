“Io e Soleil”. Barù non lo tiene per sé, al GF Vip è momento-hot con la coinquilina (Di sabato 26 febbraio 2022) Dichiarazioni davvero bomba di Barù al ‘GF Vip’. Ha parlato in particolare di Soleil Sorge, svelando dei dettagli decisamente molto bollenti. Il video in questione è stato fatto circolare sul web e in tanti sono rimasti a bocca aperta. Anche perché le sue parole hanno travolto pure Jessica Selassié, che però non sarà felice di saperle. Invece l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è rimasta molto interessata da quelle rivelazioni e chissà se adesso non possa davvero nascere qualcosa di diverso. Intanto, nelle ore precedenti Barù ha commentato la questione Nathaly Caldonazzo e rivelato che qualora non dovesse venir fuori la verità lui lascerebbe il GF Vip. Lo ha anche già detto alla produzione: “Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”. Quindi, pretende ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Dichiarazioni davvero bomba dial ‘GF Vip’. Ha parlato in particolare diSorge, svelando dei dettagli decisamente molto bollenti. Il video in questione è stato fatto circolare sul web e in tanti sono rimasti a bocca aperta. Anche perché le sue parole hanno travolto pure Jessica Selassié, che però non sarà felice di saperle. Invece l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ è rimasta molto interessata da quelle rivelazioni e chissà se adesso non possa davvero nascere qualcosa di diverso. Intanto, nelle ore precedentiha commentato la questione Nathaly Caldonazzo e rivelato che qualora non dovesse venir fuori la verità lui lascerebbe il GF Vip. Lo ha anche già detto alla produzione: “Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”. Quindi, pretende ...

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Barù GF Vip, Barù minaccia di lasciare la casa: 'Sappiate che io vado fuori' ... quella che vedeva come protagonisti il trio amoroso composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia ... Barù minaccia di abbandonare la casa A scoprire il vaso di pandora ci ha pensato Sophie Codegoni , ...

Scoppia la discussione durante la puntata, Delia Duran sbotta: 'Sei una donna falsa' ... non tutti hanno sentito la frase di Soleil Miriana ha cercato di spiegare che non ha mai detto così, ma di aver detto a Delia di non usare un atteggiamento sensuale quando parla con Barù. Sta di ...

