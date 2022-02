Invasione Ucraina, si combatte a Kiev. Zelensky rifiuta l'offerta Usa di lasciare la Capitale (Di sabato 26 febbraio 2022) 'Mi servono munizioni, non un passaggio' la risposta del presidente ucraino all'offerta di Washington con la Russia che continua a bersagliare Kiev da più direzioni. L'esercito ucraino afferma di aver ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 febbraio 2022) 'Mi servono munizioni, non un passaggio' la risposta del presidente ucraino all'di Washington con la Russia che continua a bersagliareda più direzioni. L'esercito ucraino afferma di aver ...

OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - LiaCapizzi : Che cos'è il coraggio? Questo dei cittadini russi riuniti a San Pietroburgo per protestare contro l'invasione dell… - ebernardello : #Ucraina davvero non posso capire chi giustifica l’invasione Russa dell’Ucraina ....ma davvero credete sia legittim… - luxibar : Berlusconi non ha detto una parola sull'invasione dell'Ucraina del suo amico Putin. Si infratta sempre quando gli f… -