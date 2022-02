Invasione Ucraina: da Rublev alla Kovalskaja, le prese di posizione contro la guerra dei russi (Di sabato 26 febbraio 2022) Dagli sportivi agli intellettuali, ai personaggi dello spettacolo. Le coraggiose esternazioni dei russi contrari all'Invasione ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 febbraio 2022) Dagli sportivi agli intellettuali, ai personaggi dello spettacolo. Le coraggiose esternazioni deicontrari all'...

Advertising

TeresaBellanova : Elena Kovalskaya, direttrice del Teatro statale e Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca si è dimessa per pro… - EnricoLetta : Siamo in tanti alla fiaccolata al Colosseo. Stop all’invasione russa dell’Ucraina. #UcrainaLibera - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - lorvitu : RT @CLiberazione: L’appello dei #PapaFrancesco per la Giornata di digiuno per la #pace il #2marzo Mercoledì delle Ceneri. E la dichiarazion… - AlfredoArtusi : RT @assurdistan: Vi ricordo che la legittimità di un'invasione NATO dell'Ucraina avrebbe avuto le stesse basi di quella di Putin. NESSUNA.… -