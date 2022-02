Intimidazioni a una dottoressa: la condanna dell’Ordine dei Medici di Caserta (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Caserta esprime solidarietà e vicinanza nei confronti della collega dottoressa Paola Tirelli, vittima di una vigliacca lettera anonima a fini intimidatori. Le parole del Consiglio: “Si auspica che gli autori di tale gesto, per di più a carico di una giovane collega all’inizio del proprio periodo formativo, uno dei momenti più delicati nella carriera del professionista medico, vengano prontamente individuati dalle autorità competenti e rispondano, nelle sedi opportune, di queste inaccettabili minacce che coinvolgono anche il nipote della collega, che ha soli tre anni. La violenza va sempre stigmatizzata, ancora di più nelle difficili ore che il nostro mondo sta vivendo e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Consiglio direttivodei-Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia diesprime solidarietà e vicinanza nei confronti della collegaPaola Tirelli, vittima di una vigliacca lettera anonima a fini intimidatori. Le parole del Consiglio: “Si auspica che gli autori di tale gesto, per di più a carico di una giovane collega all’inizio del proprio periodo formativo, uno dei momenti più delicati nella carriera del professionista medico, vengano prontamente individuati dalle autorità competenti e rispondano, nelle sedi opportune, di queste inaccettabili minacce che coinvolgono anche il nipote della collega, che ha soli tre anni. La violenza va sempre stigmatizzata, ancora di più nelle difficili ore che il nostro mondo sta vivendo e ...

