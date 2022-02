Inter tanto dominio poca sostanza. E Brozovic così non aiuta (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Inter non trova la vittoria contro il Genoa Ancora un pareggio per l’Inter che in quel di Genova contro i rossoblu di Blessin non torna alla vittoria, che manca ormai da più di un mese, e non trova nemmeno la via del gol. Per i nerazzurri dominio territoriale in quel del Luigi Ferraris, senza però riuscire a trovare la soluzione per sbloccare il match. “Ieri, come nel derby, come con il Liverpool e con il Sassuolo: dominio senza sostanza. Al momento l’Inter non riesce più a esprimere il calcio allegro che ha caratterizzato il suo girone d’andata, per il calo improvviso di alcuni protagonisti e perché le gambe non girano più come prima, forse perché trattenute dalla testa, intossicata dal momento critico. Barella, quasi sempre il migliore prima di Natale, ieri è stato il ... Leggi su intermagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) L’non trova la vittoria contro il Genoa Ancora un pareggio per l’che in quel di Genova contro i rossoblu di Blessin non torna alla vittoria, che manca ormai da più di un mese, e non trova nemmeno la via del gol. Per i nerazzurriterritoriale in quel del Luigi Ferraris, senza però riuscire a trovare la soluzione per sbloccare il match. “Ieri, come nel derby, come con il Liverpool e con il Sassuolo:senza. Al momento l’non riesce più a esprimere il calcio allegro che ha caratterizzato il suo girone d’andata, per il calo improvviso di alcuni protagonisti e perché le gambe non girano più come prima, forse perché trattenute dalla testa, intossicata dal momento critico. Barella, quasi sempre il migliore prima di Natale, ieri è stato il ...

