Inter, per la difesa non c’è solo Bremer: Marotta ha messo gli occhi anche su Christensen e Senesi (Di sabato 26 febbraio 2022) L’Inter è molto concentrata a far bene in campionato, anche se attualmente gli uomini di Simone Inzaghi non stanno vivendo il periodo massimo della loro forma fisica, e ciò si sta traducendo anche in termini di (mancati) risultati. Tuttavia, la dirigenza è anche molto attiva sul mercato, dato che l’intenzione è quella di programmare al L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’è molto concentrata a far bene in campionato,se attualmente gli uomini di Simone Inzaghi non stanno vivendo il periodo massimo della loro forma fisica, e ciò si sta traducendoin termini di (mancati) risultati. Tuttavia, la dirigenza èmolto attiva sul mercato, dato che l’intenzione è quella di programmare al L'articolo

Advertising

Inter : ?? | THANK YOU ???? Grazie per il vostro sostegno anche al Ferraris #InterFans! Alla prossima e sempre #FORZAINTER! ?? - Inter : ?? | INTERVALLO ?? Finisce il primo tempo del Ferraris ?? Per ora non si sblocca il punteggio ?? #GenoaInter 0?-… - carlolaudisa : Non è proprio un Success… per il #Milan. Con l’#Udinese secondo pari consecutivo in un testacoda. Leao illude Pio… - ottopagine : Napoli, nuova chance primato. Pari per Milan e Inter #Napoli - __SSam__7 : Poi vorrei capire perché i ritardati se la prendono con Lautaro e Caicedo per la partita di ieri dato che: - il pri… -