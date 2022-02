Infortunati Cagliari, out anche Baselli: salta la sfida con il Torino (Di sabato 26 febbraio 2022) Le ultimissime sulle condizioni degli Infortunati in casa Cagliari in vista del match in programma domani contro il Torino Le ultimissime sugli acciaccati in casa Cagliari in vista del match di domani contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino con fischio d’inizio alle 12:35: NANDEZ – Lavoro personalizzato, tempi di recupero recupero da valutare Baselli – Non sarà convocato per un fastidio alla caviglia destra, non si è riusciti nel recupero CETER – Lavoro personalizzato, tempi di recupero da valutare ROG – Programma di recupero ad Asseminello STROOTMAN – Programma di recupero ad Asseminello WALUKIEWICZ – Programma di recupero ad Asseminello L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Le ultimissime sulle condizioni degliin casain vista del match in programma domani contro ilLe ultimissime sugli acciaccati in casain vista del match di domani contro ilallo stadio Olimpico Grandecon fischio d’inizio alle 12:35: NANDEZ – Lavoro personalizzato, tempi di recupero recupero da valutare– Non sarà convocato per un fastidio alla caviglia destra, non si è riusciti nel recupero CETER – Lavoro personalizzato, tempi di recupero da valutare ROG – Programma di recupero ad Asseminello STROOTMAN – Programma di recupero ad Asseminello WALUKIEWICZ – Programma di recupero ad Asseminello L'articolo proviene da Calcio News 24.

