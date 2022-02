In Ucraina si combatte ovunque, Zelensky rifiuta offerta Usa di evacuare (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev – Notte di combattimenti a Kiev e in tutta l’Ucraina. L’ultimo aggiornamento ufficiale disponibile è quello dello Stato maggiore ucraino. I russi starebbero rafforzando la loro presenza nelle regioni di confine, nell’Ucraina orientale e nella regione di Kiev facendo convergere anche i riservisti. Bombardamenti si sono avuti a Sumy, Poltava e al porto di Mariupol. Dal Mar Nero i russi avrebbero lanciato missili verso queste città, mentre alcuni missili hanno colpito altre zone dell’entroterra. Come già nei giorni scorsi, la gestione delle azioni tattiche dell’aviazione russa avviene dal territorio della Bielorussia, e dalla Crimea. Infrastrutture civili sono state colpite a Odessa e nella regione di Kiev. Secondo fonti russe sarebbe caduta la città di Melitopol, dove gli scontri erano cominciati ieri mattina. Gli ucraini per ora mantengono il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) Kiev – Notte di combattimenti a Kiev e in tutta l’. L’ultimo aggiornamento ufficiale disponibile è quello dello Stato maggiore ucraino. I russi starebbero rafforzando la loro presenza nelle regioni di confine, nell’orientale e nella regione di Kiev facendo convergere anche i riservisti. Bombardamenti si sono avuti a Sumy, Poltava e al porto di Mariupol. Dal Mar Nero i russi avrebbero lanciato missili verso queste città, mentre alcuni missili hanno colpito altre zone dell’entroterra. Come già nei giorni scorsi, la gestione delle azioni tattiche dell’aviazione russa avviene dal territorio della Bielorussia, e dalla Crimea. Infrastrutture civili sono state colpite a Odessa e nella regione di Kiev. Secondo fonti russe sarebbe caduta la città di Melitopol, dove gli scontri erano cominciati ieri mattina. Gli ucraini per ora mantengono il ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Si combatte in Ucraina. Spari a Kiev nella zona degli edifici governativi #ANSA - Corriere : La battaglia di Kiev è iniziata, si combatte nelle strade. L’esercito ucraino: «Respinto il primo attacco». Zelensk… - pierofassino : ???????????????????????? Ciò che accade in #Ucraina ci riguarda perché ovunque siano colpiti indipendenza e sovranità di un Pae… - cille_franco : RT @red_mask9: Solidarietà alla Resistenza ucraina che combatte contro l’invasione dell’esercito russo. #AdolfPutin #russianinvasion #StopW… - AlqamahPost : Ucraina: si combatte per Kiev, spari e oltre 50 esplosioni. ... - -