Il Volo a Ferrara e Vicenza | biglietti in prevendita per i nuovi concerti

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ilappuntamenti si aggiungono al tour del trio pop-lirico in programma per i prossimi mesi. Iltorna dal vivo questa estate in Italia per una serie diesclusivi. Due ispettacoli che si aggiungono oggi, rispettivamente nelle città di. Il primo spettacolo è quello atteso per il 29 giugno in Piazza Trento e Trieste in occasione diSummer Festival; il secondo è quello atteso per il 3 settembre 2022 a, in Piazza dei Signori. Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, porterà sul palco i brani tratti del loro recente tributo a Ennio Morricone, insieme ad altri successi che hanno ...