Advertising

infoitsalute : Il virus ha mollato la presa Ora circola come a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : virus mollato

QUOTIDIANO NAZIONALE

Silvio Brusaferro, 61 anni, presidente dell'Istituto superiore di sanità ROMA Parametri epidemici ancora in discesa in Italia, con l'indice di trasmissibilità Rt, mai così basso da giugno, che si ...La comicità, la Mannino, ce l'ha dentro da sempre, come unche si attacca alla pelle e si ... Sareste mai capaci voi di far ridere qualcuno nel giorno in cui vi hail fidanzato? È saper ...L’Istituto superiore di sanità: indice Rt a 0,73, intensive sotto il 10%. Sono scesi a meno di 5 milioni gli italiani non ancora immunizzati ...Effetti a distanza di mesi, e dei più svariati. Presentati a Napoli i primi dati del progetto Facta: il 60% dei pazienti a tre mesi ha l'alopecia.