Il vento sferza Fiumicino: rami crollano sulle auto parcheggiate (Di sabato 26 febbraio 2022) Fiumicino – Il forte vento di queste ultime ore non ha risparmiato il litorale romano: venti di burrasca hanno sferzato Fiumicino, facendo cadere dei rami sul Lungomare della Salute. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani, per mettere in sicurezza le aree coinvolte. I rami crollati hanno colpito le macchine parcheggiate, una delle quali ha riportato dei danni. La zona è stata chiusa per circa un'ora. Presente sul posto anche la Polizia Locale.

Ultime Notizie dalla rete : vento sferza Vento gelido in Toscana, mare mosso e nevicate Le temperature sono scese, il vento sferza sulla città e sulla provincia ed il cielo è ovunque coperto. Sulle alture e nelle località montane è tornata la neve. In particolare in Casentino, come a ...

Freddo pungente, nell'Aretino è tornata la neve Le temperature sono scese in maniera importante, il vento sferza sulla città e sulla provincia ed il cielo è ovunque coperto. Ma non solo. Sulle alture e nelle località montane è tornata la neve . In ...

Il vento sferza Fiumicino: rami crollano sulle auto parcheggiate Il Faro online Intervento della Protezione Civile nuovo domani sul Lungomare della Salute Fiumicino – Il forte vento di queste ultime ore non ha risparmiato il litorale romano: venti di burrasca hanno sferzato Fiumicino, facendo cadere dei rami sul Lungomare della Salute. Sul posto sono in ...

Maltempo: nevica nell’Ascolano, disagi per vento nel Pesarese È peggiorata col passare delle ore la situazione metereologica nelle zone terremotate della provincia di Ascoli Piceno. Nevica abbondantemente dalla scorsa notte fra Arquata del Tronto e Acquasanta Te ...

