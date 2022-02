Il vaccino Nonovax arriva in Campania, domani arriva la prima consegna (Di sabato 26 febbraio 2022) Saranno 18.100 le dosi di vaccino Novavax consegnate domani a Nola dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, presso il presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà, in via della Repubblica. arriva il vaccino Nonovax in Campania domani, in collaborazione con l’Esercito Italiano, il corriere SDA, grazie ai 36 mezzi speciali di cui dispone, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Saranno 18.100 le dosi diNovavaxtea Nola dai furgoni del corriere espresso di Poste Italiane, SDA, presso il presidio ospedaliero Santa Maria della Pietà, in via della Repubblica.ilin, in collaborazione con l’Esercito Italiano, il corriere SDA, grazie ai 36 mezzi speciali di cui dispone, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

