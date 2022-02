Il tempo della bonus economy è finito (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima che i fuochi della guerra si accendessero, aggiungendo incertezze alle incertezze del futuro economico europeo e italiano, si era fatta chiara la necessità di uscire dalla “bonus economy”, cioè dalla dipendenza della ripresa economica avvenuta sotto la spinta di aiuti e sostegni, forse necessari sul breve periodo, ma non in grado di dare continuità e supporto stabile allo sviluppo del Paese. Il conflitto in Ucraina spingerà verso nuove emergenze? Speriamo di no. Ma certamente il sistema economico ha bisogno di recuperare stabilità e strumenti stabili di intervento. Oltre le crisi non servono gli aiuti. E in effetti che qualcosa stesse cambiando lo aveva segnalato il governo, che aveva cominciato a voler rivedere alcune forme di bonus, anche contro la pressione di forze politiche essenziali ... Leggi su formiche (Di sabato 26 febbraio 2022) Prima che i fuochiguerra si accendessero, aggiungendo incertezze alle incertezze del futuro economico europeo e italiano, si era fatta chiara la necessità di uscire dalla “”, cioè dalla dipendenzaripresa economica avvenuta sotto la spinta di aiuti e sostegni, forse necessari sul breve periodo, ma non in grado di dare continuità e supporto stabile allo sviluppo del Paese. Il conflitto in Ucraina spingerà verso nuove emergenze? Speriamo di no. Ma certamente il sistema economico ha bisogno di recuperare stabilità e strumenti stabili di intervento. Oltre le crisi non servono gli aiuti. E in effetti che qualcosa stesse cambiando lo aveva segnalato il governo, che aveva cominciato a voler rivedere alcune forme di, anche contro la pressione di forze politiche essenziali ...

Ultime Notizie dalla rete : tempo della I Pinguini Tattici Nucleari tornano con "Dove eravamo rimasti tour". Le date A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti il live della band e hanno già acquistato ...

Grey's Anatomy: la star Jesse Williams tornerà nella Serie TV? 2 ore fa Grey's Anatomy è da poco tornato sul piccolo schermo con i nuovi episodi della 18° stagione, e con una 19° ufficialmente ordinata , le storie dei chirurghi e ...medical drama da lungo tempo. ...

Ucraina, il tempo reale della terza giornata di guerra IL GIORNO Meteo Imperia: bel tempo per tutto il weekend e anche lunedì Previsioni meteo Imperia, sabato, 26 febbraio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C ...

La Valnerina Riascolta La Valnerina di Mangia come parli. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

