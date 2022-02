Il soldato eroe ucraino: così si è immolato per fermare i russi (Di sabato 26 febbraio 2022) Vitaly Shakun Volodymyrovich è stato celebrato su Facebook dalle forze armate ucraine, che sono pronte a garantirgli un'onorificenza Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 febbraio 2022) Vitaly Shakun Volodymyrovich è stato celebrato su Facebook dalle forze armate ucraine, che sono pronte a garantirgli un'onorificenza

Advertising

fanpage : Si chiama Skakun Vitaliy Volodymyrovich, è un volontario dell'esercito e da oggi sarà ricordato come un vero e prop… - MGDeboli : RT @fanpage: Si chiama Skakun Vitaliy Volodymyrovich, è un volontario dell'esercito e da oggi sarà ricordato come un vero e proprio eroe ch… - chiaraPond : RT @fanpage: Si chiama Skakun Vitaliy Volodymyrovich, è un volontario dell'esercito e da oggi sarà ricordato come un vero e proprio eroe ch… - esc082 : RT @fanpage: Si chiama Skakun Vitaliy Volodymyrovich, è un volontario dell'esercito e da oggi sarà ricordato come un vero e proprio eroe ch… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si chiama Skakun Vitaliy Volodymyrovich, è un volontario dell'esercito e da oggi sarà ricordato come un vero e proprio eroe ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Il soldato eroe ucraino Guerra in Ucraina, missili contro Kiev: l'Italia appoggia l'esclusione della Russia dallo Swift [LIVE] Soldato si fa esplodere bloccando l'avanzata dei tank russi: è un eroe per l'Ucraina Vitaly Skakun Volodymyrovych , soldato ucraino di stanza nella regione di Kherson, è il nuovo eroe del popolo ...

J - Ax sulla guerra in Ucraina: il messaggio contro i meme e l'appello alle nuove generazioni ... consigliere del presidente ucraino Volodymyr ... Ancora, è stato finalmente possibile il contatto ... Ancora, è già eroe il soldato Vitaly Skakun ...

si fa esplodere bloccando l'avanzata dei tank russi: è unper l'Ucraina Vitaly Skakun Volodymyrovych ,di stanza nella regione di Kherson, ènuovodel popolo ...... consigliere del presidenteVolodymyr ... Ancora, è stato finalmente possibilecontatto ... Ancora, è giàVitaly Skakun ...