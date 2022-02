Il sociologo Francesco Pira (UNIME) : “In Ucraina in atto due guerre, una con le armi e l’altra con le fake news” (Di sabato 26 febbraio 2022) “In Ucraina in questo momento si stanno combattendo due guerre: una con le armi tradizionali e l’altra a colpi di fake news. La disinformazione ha assunto un ruolo di primo piano in questo nuovo conflitto. Tutto sembra spettacolo. I russi vestiti da ucraini, e le vittime soltanto numeri non esseri umani”. Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Messina e Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle fake news di Confassociazioni, che da anni studia il fenomeno della disinformazione, interviene sulla terribile situazione Ucraina. “Rispetto alle guerre più recenti – afferma il docente siciliano che all’Università di ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 26 febbraio 2022) “Inin questo momento si stanno combattendo due: una con letradizionali ea colpi di. La disinformazione ha assunto un ruolo di primo piano in questo nuovo conflitto. Tutto sembra spettacolo. I russi vestiti da ucraini, e le vittime soltanto numeri non esseri umani”., professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Messina e Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulledi Confassociazioni, che da anni studia il fenomeno della disinformazione, interviene sulla terribile situazione. “Rispetto allepiù recenti – afferma il docente siciliano che all’Università di ...

