Il silenzio preoccupato degli oligarchi davanti alle spiegazioni di Putin sull' Ucraina

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente russo ha convocato i miliardari che contano di più per rassicurarli: «È stata una decisione obbligata, semplicemente non ci hanno lasciato altra via d’uscita»

Tutti hanno ascoltato in religiosoe l'unico che ha preso la parola è stato Aleksandr Shokhin - parlando, significativamente, delle regole sulle criptomonete - ma solo perché il suo ruolo di ......dall'escalation di una guerra che definisce atroce e programmata da tempo da un Putin ... Siamo contro ogni genere di conflitto e non possiamo restare inrispetto a quanto sta ...Il presidente russo ha convocato i miliardari che contano di più per rassicurarli: «È stata una decisione obbligata, semplicemente non ci hanno lasciato altra via d’uscita» ...Dal Centro Sportivo Italiano l’invito ad osservare un minuto di silenzio e preghiera in tutte le manifestazioni o gare sportive da stasera e per tutto il week end. Auspicando ad un immediato stop al c ...