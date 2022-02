‘Il silenzio è mafia’, ad Anzio la manifestazione contro la ‘Ndrangheta e le infiltrazioni sul litorale (FOTO E VIDEO) (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo i 26 arresti che hanno travolto Anzio e Nettuno, che hanno fatto sospettare infiltrazioni mafiose nei due Comuni, con voti portati alcuni candidati, poi eletti, si sta svolgendo in questi momenti ad Anzio la manifestazione “Il silenzio è mafia”. Partecipano cittadini, giornalisti, associazioni, per far capire che le due città non sono “solo” quello che in questi giorni i giornali hanno mostrato, ovvero posto in cui la ‘Ndrangheta face affari, ma soprattutto luoghi sani, che si ribellano alla criminalità e chiedono giustizia. Arresti ad Anzio e Nettuno: una “scossa” per le due amministrazioni comunali La notizia dei 26 arresti effettuati dalla DDA romana ha fatto il giro dei media nazionali e internazionali, portando alla luce le infiltrazioni dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo i 26 arresti che hanno travoltoe Nettuno, che hanno fatto sospettaremafiose nei due Comuni, con voti portati alcuni candidati, poi eletti, si sta svolgendo in questi momenti adla“Ilè mafia”. Partecipano cittadini, giornalisti, associazioni, per far capire che le due città non sono “solo” quello che in questi giorni i giornali hanno mostrato, ovvero posto in cui laface affari, ma soprattutto luoghi sani, che si ribellano alla criminalità e chiedono giustizia. Arresti ade Nettuno: una “scossa” per le due amministrazioni comunali La notizia dei 26 arresti effettuati dalla DDA romana ha fatto il giro dei media nazionali e internazionali, portando alla luce ledei ...

