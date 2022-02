Il Sassuolo fa festa al 94? | Fiorentina battuta 2-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 febbraio 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La prima rete in viola di Cabral non basta ad unain 10 per evitare uno stop pesante in chiave Europa. Ilbatte i viola 2-1 con un gol all'ultimo istante di Defrel e torna a vincere in casa dopo quattro turni a secco. Al Mapei si sfidano due delle quattro squadre di Serie A con la migliore percentuale media di possesso palla in stagione. Nella prima frazione di gioco lavince il confronto del possesso (55%), ma sono i neroverdi a chiudere in vantaggio al 45?. Fa tutto Hamed Traore che al 19? salta due difensori viola e con il destro manda il pallone nell'angolino dove Dragowski (preferito a Terracciano) non può arrivare. Nelle ultime tre partite l'ivoriano, tra gol e assist, ha partecipato a quattro reti dei neroverdi. Al 39? l'ex Empoli sfiora anche il raddoppio: Maxime Lopez ...