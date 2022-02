Il russo Nikita Sergeev (ristorante L'Arcade): 'Mi vergogno di Putin, non è il mio presidente. Porterò nelle Marche i bimbi ucraini per ... (Di sabato 26 febbraio 2022) PORTO SAN GIORGIO - 'Chiedo scusa all'Ucraina e al mondo intero. Mi vergogno di essere nato in Russia: Putin non è il mio presidente'. Parole dure di condanna, tra amarezza e rabbia, mentre in tv ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 febbraio 2022) PORTO SAN GIORGIO - 'Chiedo scusa all'Ucraina e al mondo intero. Midi essere nato in Russia:non è il mio'. Parole dure di condanna, tra amarezza e rabbia, mentre in tv ...

Advertising

lucapalmeri7 : ?? Nikita Mazepin potrebbe essere licenziato se la @HaasF1Team dovesse rescindere con lo sponsor russo. ?? . . Opinio… - IlBlogdiAndy : #F1TestingBarcelona @HaasF1Team Problemi per il futuro di @nikita_mazepin pilota russo possibile sostituzione con @PiFitti - corradone91 : Settimana prossima #Haas deciderà sul futuro della sponsorizzazione #Uralkali e di Nikita #Mazepin. Non va affatto… - thecoolmauri : RT @Renatoogni: Allora per prima cosa non è vero che Lenin 'invento'' L'Ucraina, come sostiene Putin, questa c'era già molto prima. Seconda… - pixel_di : RT @Renatoogni: Allora per prima cosa non è vero che Lenin 'invento'' L'Ucraina, come sostiene Putin, questa c'era già molto prima. Seconda… -