Il punto sugli infortunati: un calciatore può partire dalla panchina già contro la Lazio (Di sabato 26 febbraio 2022) Non resta altro che il campionato al Napoli che, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Barcellona, ha voglia di imporsi assicurandosi, quantomeno, il posto in Champions League. Luciano Spalletti spera di qui a breve di ritrovare tutti i calciatori che in questi giorni hanno affollato l’infermeria di Castel Volturno. Un piccolo assaggio c’è stato già con Matteo Politano, che ha siglato la rete del definitivo 4-2 di giovedì. Anguissa, Lozano e Lobotka: ecco la tabella di marcia Tre sono in particolare i calciatori che il tecnico azzurro conta di ritrovare di qui a breve: Anguissa, Lozano e Lobotka. Il centrocampista del Camerun mette nel mirino il Milan: il calciatore sta meglio, ha smaltito l’infortunio di Barcellona e potrebbe essere nuovamente a disposizione per il big match del 6 marzo. NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Andre Zambo Anguissa ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Non resta altro che il campionato al Napoli che, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Barcellona, ha voglia di imporsi assicurandosi, quantomeno, il posto in Champions League. Luciano Spalletti spera di qui a breve di ritrovare tutti i calciatori che in questi giorni hanno affollato l’infermeria di Castel Volturno. Un piccolo assaggio c’è stato già con Matteo Politano, che ha siglato la rete del definitivo 4-2 di giovedì. Anguissa, Lozano e Lobotka: ecco la tabella di marcia Tre sono in particolare i calciatori che il tecnico azzurro conta di ritrovare di qui a breve: Anguissa, Lozano e Lobotka. Il centrocampista del Camerun mette nel mirino il Milan: ilsta meglio, ha smaltito l’infortunio di Barcellona e potrebbe essere nuovamente a disposizione per il big match del 6 marzo. NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Andre Zambo Anguissa ...

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Punto della situazione sugli infortunati? Vediamo chi sta in piedi. Ma ho giocatori in abbondanza, ci so… - Spazio_Napoli : Il punto sugli infortunati: un calciatore può partire dalla panchina già contro la Lazio - de_f_t : Un punto sugli ultima fatti dal campo e non?? - LorenziAndrea2 : @she_s_ma_queen @DarkLadyMouse Tutto può essere, a questo punto. Ma sugli 'elementi Russi infiltrati', ci andrei co… - rivieraoggi : Notaresco-Porto d’Ascoli. Focus sugli abruzzesi: tre sconfitte nelle ultime quattro ma Playoff ad un punto -