IL PADRINO di Francis Ford Coppola, al Visionario per il 50° anniversario dell’uscita (Di sabato 26 febbraio 2022) In occasione del 50° anniversario dell’uscita originale del primo film, il 24 marzo 1972, torna sul grande schermo in versione restaurata e rimasterizzata in 4k IL PADRINO! Il film cult di Francis Ford Coppola sarà in programma al Visionario per soli tre giorni, dal 28 febbraio al 2 marzo alle ore 20.00 (lunedì e mercoledì il film sarà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano). Magistrale adattamento cinematografico del romanzo di Mario Puzo, Il PADRINO racconta l’ascesa e la caduta della famiglia Corleone ed è universalmente considerato come uno dei più grandi capolavori della storia del cinema! Coppola, che ha supervisionato il restauro insieme alla Paramount, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso de Il ... Leggi su udine20 (Di sabato 26 febbraio 2022) In occasione del 50°originale del primo film, il 24 marzo 1972, torna sul grande schermo in versione restaurata e rimasterizzata in 4k IL! Il film cult disarà in programma alper soli tre giorni, dal 28 febbraio al 2 marzo alle ore 20.00 (lunedì e mercoledì il film sarà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano). Magistrale adattamento cinematografico del romanzo di Mario Puzo, Ilracconta l’ascesa e la caduta della famiglia Corleone ed è universalmente considerato come uno dei più grandi capolavori della storia del cinema!, che ha supervisionato il restauro insieme alla Paramount, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso de Il ...

